شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنشر أنشطتها خلال أسبوع..فتح السوق اليابانية أمام الموالح المصرية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الانفوجراف الاسبوعي" فى نسخته رقم ، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 30 اكتوبر وحتى 5 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.

وألقى العدد الأسبوعى الضوء على زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الى محافظة الغربية، حيث افتتح يرافقه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الإدارة البيطرية بكفر الزيات، ومركز ارشادى بطنطا، كما تفقدا مركزين لتجميع الألبان، ومصنع لإنتاج عجينة الياسمين، كما عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتى الزراعة والرى اجتماعها رقم 27 عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، وقيادات الوزارتين، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والرى وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وبحث وزير الزراعة، ايضا مع سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة أوجه التعاون الزراعى بين البلدين، وخاصة الإنتاج الحيوانى وانشاء مزرعة نموذجية نباتية حيوانية سمكية، كذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لإعادة احياء انتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بمحافظة الوادى الجديد، حيث يستهدف البروتوكول انشاء نموذج ناجح، قابل للتطبيق على مستوى كافة محافظات مصر، للتوسع فى زراعة اشجار التوت وانتاج الحرير الطبيعي، وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة، كما بحث ، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الارصاد الجوية وتطبيقات المناخ، وذلك خلال اللقاء الذى عقد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المعنيين من الوزارتين.

وخلال ذات الاسبوع أيضا أعلنت الوزارة فتح السوق اليابانية أمام محاصيل الموالح المصرية بعد مفاوضات جادة استمرت على مدار العام الماضي، كذلك ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 4 مليون و532 ألف و 745 طن من الحاصلات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان.

واعتمد مجلس ادارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مبلغ 576 مليون جنيه لعدد 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو، كما نظمت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى ندوة علمية بعنوان "سياسات وبرامج ترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة"، فى سبيل التوسع فى حملات التوعية والإرشاد للمزارعين بأهمية التحول الى نظم الرى الحديثة، بما يساهم فى ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين.

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وأعلن قطاع الارشاد الزراعي، الانتهاء من جمع وتدوير قش الارز من مساحة مليون و84 ألف و733 فدان، حيث بلغت كمية القش 2 مليون و46 ألف و721 طن، وبلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز 731 موقعا فى 6 محافظات، حيث تم كبس 851 ألف و796 طن، وتم فرم 537 ألف و731 طن، وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 336 ألف و644 فدان، وعمل 749 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي، وكذلك تم انتاج 2397 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حصاد ما تم إنجازه من أنشطة، خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار عدد (272) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلاً عن الموافقة على تسجيل 151 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 95 محلية، 56 مستورده، مع استمرار تكثيف المتابعات الميدانية بلجان مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو وحملات التفتيش على صناعة الأعلاف وتداولها فضلاً عن إصدار عدد 14 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

وتمكنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من ضبط 163 طن و578 كيلو لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية، حيث تمثلت الكميات المضبوطة فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم تحرير 783 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتهم، كما تم تحصين أكثر من 4.9 مليون رأس ماشية على مستوى الجمهورية، ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك ضمن الحملة التى تم اطلاقها فى 19 سبتمبر الماضي

ونفذ المعمل المركزى لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدورة التدريبية الثالثة تحت عنوان: " الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش " بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية دورة تدريبية بعنوان "تأهيل حديثى التخرج لإفتتاح عيادات للحيوانات الأليفة" خلال الفترة من 2 الى 5 نوفمبر 2020 بالمعمل الفرعى للمعهد ببنى سويف، استفاد منها 42 متدرب من حديثى التخرج فى كليات الطب البيطرى بمحافظات بنى سويف والفيوم والمنبا.