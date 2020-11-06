أخبار مصر

التموين تؤكد استمرار صرف الكمامات القماشية على البطاقات نوفمبر الجارى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تؤكد استمرار صرف الكمامات القماشية على البطاقات نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ، ما تردد من أنباء بشأن استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وأنه لا علاقة نهائياً بين الاستبعاد من الدعم التمويني وفقدان الرقم السري، مُشددة على أنه في حالة فقدان الرقم السري يمكن استعادته من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، وملء استمارة طلب تغيير الرقم السري، واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة، ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة ( 91237 أو 9136) لتلقي الرقم السري الجديد.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، مشيرةً إلى استمرار صرف الكمامات القماشية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد فأكثر، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من انتشار فيروس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التموين تؤكد استمرار صرف الكمامات القماشية على البطاقات نوفمبر الجارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا