لمدة 6 أشهر.. تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء نفق سيارات بطريق الواحات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تحويلات مرورية لاستكمال أعمال إنشاء نفق سيارات بطريق الواحات في الجيزة، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وأشارت الإدارة إلى أن الأعمال تستلزم غلق كلي لطريق الواحات تحديداً في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم في المنطقة المواجهة لحى الأشجار، على أن يتم الغلق ابتداء من الساعة 8 صباح اليوم الجمعة لمدة 6 شهور.

Advertisements

وأوضحت الإدارة أن التحويل المروري الجديدة والذي يتمثل في الآتي:

على القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ويرغب في السير اتجاه طريق الفيوم، الانحراف يميناً والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثه موازي ل طريق الواحات الرئيسي (بمحازاة حي الأشجار)، ثم الانحراف يساراً والعودة مرة أخرى ل طريق الواحات الرئيسي واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.