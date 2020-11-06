شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية لمواجهة فيروس كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية في تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية، استعدادًا للانتخابات البرلمانية والتي ستجري يومي السبت والأحد المقبلين ضمن محافظات المرحلة الثانية وتضم 13 محافظة.

وقال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، إن مديريات الطب البيطري والزراعة والصحة بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ومجالس المدن الستة، قامت بتطهير وتعقيم لجان الانتخابات، وتوفير وسائل الوقاية المناسبة، استعدادا للانتخابات النيابية.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحًا، 31 علي المقعدين الفردي و10 علي المقاعد المخصصة للقائمة.