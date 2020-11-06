شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر التأمين تتسلم لجان انتخابات مجلس النواب في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت عناصر التأمين مدارس محافظة شمال سيناء التي سوف تجري بها عملية انتخابات مجلس النواب والتي ستجري يومي السبت والأحد المقبلين ضمن محافظات المرحلة الثانية والتي تضم 13 محافظة.

وأكدت المصادر، أن عناصر التأمين تسلمت المدارس بعد قيام المحافظة بالتعاون مع الجهات والمديريات التنفيذية المعنية من تجهيزها وإعدادها للعملية الانتخابية.

أضافت المصادر، أن قوات الشرطة بالتنسيق مع الجهات المعنية قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى لجان الانتخابات من مختلف الجهات عن طريق المصدات الحديدية، وتحويل مسار السيارات إلى طرق بديلة لمنع تكدس السيارات.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحًا، 31 على المقعدين الفردي و10 على المقاعد المخصصة للقائمة.