شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كل ما يهمك عن الانتخابات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد محافظة المنوفية، لبدء المارثون الانتخابى فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لمدة يومين من الغد، تنقسم محافظة المنوفية والتى يبلغ عدد من لهم يحق التصويت بها 2 مليون و698 ألف 758 ناخبا، إلى 6 دوائر مخصص لها 24 مقعداً منهم 11 بنظام الفردى يتنافس عليها 168 مرشحاً و13 بنظام القائمة يتنافس عليها 26 مرشحاً، من خلال قائمتين وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة المستقلين.

يبلغ عدد المرشحين فى الدائرة الأولى، التى تضم مركز شبين الكوم، ومدينة شبين الكوم 34 بينهم 29 من المستقلين و5 من الأحزاب وتم تخصيص مقعدين للدائرة والمرشحين وهم: 1. أحمد حجازى مستقبل وطن

2. ماجد أبوالخير مستقبل وطن

3. العنانى حمودة حسن على الشعب الجمهورى

4. حسين صبرى إمام الجندى مستقل

5. إيهاب محمد حجازى مستقل

6. أحمد نبيل مدين مستقل

7. محمد عبدالسميع عبدالهادى مستقل

8. صلاح مجدى عبدالسلام مستقل

9. جمال عبدالستار سحلو الحرية

10. السيد إبراهيم السرساوى مستقل

11. أحمد يسرى عبدالجيد مستقل

12. عادل محمد عبدالجواد مستقل

13. وجدى عبدالحميد صقر مستقل 14. عبدالحميد محمود الصباغ مستقل

15. يوسف عبدالجواد مستقل

16. مصطفى عبدالسلام زهران مستقل

17. هانى مصطفى خضر مستقل

18. هانى عبدالمنعم عبدالغنى عبدربه مستقل

19. علاء عبدالفتاح موسى مستقل

20. أيمن يوسف أبوالمعاطى مستقل

21. أسامة أحمد عزالرجال شينوه مستقل

22. محمود محمد فخرالدين مستقل

23. أسامه خليفة زايد مستقل

24. حلمى مصطفى بدر مستقل

25. ثناء عطية مبارك مستقل

26. مصطفى ماهر عبدالحميد مستقل

27. مايكل نعيم فهمى مستقل

28. سعيد محمد قاسم حماة الوطن

29. هشام مصطفى سعفان مستقل

30. سمير شحاتة أبوحسين الوكيل مستقل

31. هانىء إبراهيم الشرقاوى مستقل

32. أحمد زين العابدين السنباوى مستقل

33. وفاء صلاح الدين الشهدى مستقل

34. أشرف عبدالله الشافعى مستقل وفى الدائرة الثانية ة ومقرها مركز قويسنا وتضم مركزى قويسنا وبركة السبع يبلغ عدد المرشحين 32 بينهم 26 من المستقلين و6 من الأحزاب وتم تخصيص مقعدين لها والمرشحين هم:

1. سامى فتوح موسى مستقبل وطن

2. على حماد محمود الشعب الجمهورى

3. عبدالحكيم التعلب مستقل

4. يوسف عبدالله نصار مستقل

5. منير محمد مندور مستقل

6. عصمت عبدالفتاح زايد مستقل

7. محمد حمدى موسى مستقل

8. محمد صلاح علام مستقل

9. طلعت أنور إبراهيم مستقل

10. رزق نزيه الجابرى مستقل

11. محمد محمود الحواله مستقل

12. عبدالرحمن فتوح حماد مستقل

13. حاكم السعدى رزق مستقل

14. أحمد محمد محمود مستقل

15. محمد إبراهيم أبوعبيد حماة الوطن

16. محمود محمد عطية مستقل

17. عبدالعزيز شلف مستقل

18. السدالعالى حسن أحمد مستقل

19. أحمد رفعت سعيد مستقل

20. على محمد الفقى مستقل

21. يوسف السيد زمزم مستقل

22. ياسر يحيى الجندى مستقل

23. محمد عبدالغنى التهامى مستقل

24. إبراهيم محمد عبداللطيف مصر القومى

25. ممدوح طلعت محمد مستقل

26. محمد محمود مخلوف مستقل

27. أحمد يوسف االديب مستقل

28. وليد أحمد كمال مستقل

29. أحمد محمد كامل مستقل

30. محمد أمين قنصوه مستقل

31. سمير على قنديل الإصلاح والتنمية

32. هشام محمد عبدالواحد مستقبل وطن وفى الدائرة الثالثة والتى تضم مركزى تلا والشهداء، يبلغ عدد المرشحين 31 بينهم 25 من المستقلين و6 من الأحزاب وتم تخصيص مقعدين لها، والمرشحين هم:

1. إبراهيم يحى خليف مستقبل وطن

2. كريم طلعت السادات مستقبل وطن

3. عبدالحفيظ نصير مستقل

4. منتصر عبدالخالق عمار مستقل

5. علاء حسن عبدالواحد مستقل

6. محمد شوقى الصياد مستقل

7. ولاء سليمان الشيخ مستقل

8. حمدى عبدالله النجار مستقل

9. إيهاب محمد علم الدين مستقل

10. حسام الدين حسان عبدالحليم حماة الوطن

11. مجدى حافظ موسى مستقل

12. وائل شاهين أبوزينة مستقل

13. مديح فريد بقوش مستقل

14. عبدالحميد محمد الشيخ مستقل

15. محمد عبدالغنى أبو أحمد مستقل

16. محمد محمود شرشر مستقل

17. عبدالمجيد بهجت راضى الوفد الجديد

18. عاطف كمال مرعى مستقل

19. أحمد مصطفى أبوبكر مستقل

20. أمير طاهر السعدنى مستقل

21. نشأت السيد زيدان المؤتمر

22. إيهاب أبوزيد عبدالبارى مستقل

23. محمد صلاح زعقوق مستقل

24. شادى سعد السيد مستقل

25. محمد عباس الجندى مستقل

26. ميخائيل فتحى ميخائيل مستقل

27. خالد فتوح القاضي مستقل

28. محمد صلاح أبوطوالة مستقل

29. على حمدان العربى المحافظين

30. باسم عبدالمحسن عبدالغنى مستقل

31. ياسر فتحى عبدالعليم مستقل وفى الدائرة الرابعة وتضم مركز ومدينة لشمون تم تخصيص مقعدين لها يبلغ عدد المرشحين 22 بينهم 20 من المستقلين و2 من الأحزاب وهم: 1. صابر عبدالقوى يوسف مستقبل وطن

2. عصام عبدالسلام ياسين مستقبل وطن

3. محمد فتحى خلاف مستقل

4. صبحى فتح الله المنوفى مستقل

5. مصطفى أحمد كمال بكر مستقل

6. عاطف فتحى عابدين مستقل

7. حاتم مجلع متوشلح مستقل

8. عبدالهادى فتحى خليل مستقل

9. السيد فتحى بدوى مستقل

10. وائل حسين علام مستقل

11. مؤنس ربيع محمود مستقل

12. شندى محمود عامر مستقل

13. على عبدالعزيز الشاذلى مستقل

14. رابعه هاشم سيد عوض مستقل

15. فريد عبدالخالق العياط مستقل

16. محمد يحيى عبدالهادى مستقل

17. محمود محى الدين عوض مستقل

18. حسنى حمدى الشورى مستقل

19. أحمد السيد عبدالرازق مستقل

20. تامر أبوالسعود هنداوى مستقل

21. على بدوى شرف الدين مستقل

22. محمد عبدالفتاح حبيب مستقل وفى الدائرة الخامسة وتضم مركز الباجور وتم تخصيص مقعد واحد لها ويبلغ عدد المرشحين بها 23 بينهم 21 من المستقلين و2 من الأحزاب وهم: 1. محمود محمد البرعى مستقبل وطن

2. نورالدين السيد ناشى الشعب الجمهورى

3. محمد عفيفى عيد مستقل

4. أحمد إبراهيم رزق مستقل

5. عادل زكى الصعيدى مستقل

6. مشيره سعيد همام مستقل

7. محمد عادل عبدالودود إسماعيل مستقل

8. عادل لبيب فرج مستقل

9. أنور عبدالهادى خاطر مستقل

10. أحمد صبحى السبكى مستقل

11. وائل أحمد بركات مستقل

12. عمرو سمير زكى مستقل

13. حاتم صبحى نصار مستقل

14. خالد السيد داود مستقل

15. هانى إسماعيل سلامة مستقل

16. محمد صلاح عبدالمعطى مستقل

17. محمود محمد يوسف مستقل

18. عمرو عبدالغنى عيسى مستقل

19. أحمد جمال الدين مرعى مستقل

20. حسام محمد صلاح عامر مستقل

21. أسامة محمود يوسف مستقل

22. حسام مصطفى عمر مستقل

23. شريف محمود الرفاعى مستقل وفى الدائرة السادسة وتضم مركز منوف والسادات ومدينة سرس الليان وتم تخصيص مقعدين لها ويبلغ عدد المرشحين بها 26 بينهم 20 من المستقلين و6 من الأحزاب وهم: 1. أيمن سليمان معاذ مستقبل وطن

2. أحمد أبوزيد دياب مستقبل وطن

3. أسامة أنس شرشر مستقل

4. أحمد رشاد حسين مستقل

5. أشرف صبحى عبدالمطلب مستقل

6. محمود أبو السعود ريش مستقل

7. الأمير عبدالقوى الجزار المصرى الديمقراطى الاجتماعى

8. محمد فوزى أبوشنب مستقل

9. إبراهيم إسماعيل الميهى مستقل

10. علاء عبدالسلام حمزه الحرية

11. أحمد السيد حسن مستقل

12. محمد توفيق عرفة مستقل

13. السيد محمد الشامى مستقل

14. عادل عبدالغفار طلبة مستقل

15. طارق فوزى مدين مستقل

16. محمد رشدى محمد مستقل

17. هيام بلال سليمان صوت الشعب

18. جعفر عبدالصادق جعفر مستقل

19. السيد محمد حبيب مستقل

20. محمد فتحى عبدالغنى مستقل 21. جمعة عبدالمغيث عبدالحليم مستقل

22. أحمد محمد الفيشاوى مستقل

23. عبدالحكم عبدالله شاهين مستقل

24. أيمن سمير زكى مصر القومى

25. منير إبراهيم الجنزورى مستقل

26. محمد مصطفى فارس مستقل

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