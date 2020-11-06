شكرا لقرائتكم خبر عن للقادمين من 6 أكتوبر.. تحويلات مرورية بطريق الواحات في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة في ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء (نفق سيارات) بطريق الواحات، الذى يستلزم غلق كلى لطريق الواحات تحديداً في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم في المنطقة المواجهة لحى الأشجار، على أن يتم الغلق من الساعة 8 صباح الجمعة الموافق لمدة 6 شهور.



وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ويرغب في السير اتجاه طريق الفيوم الانحراف يميناً والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثه موازى لطريق الواحات الرئيسى (بمحازاة حى الأشجار)، ثم الانحراف يساراً والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.