شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن خفض مناسيب المصارف الزراعية استعدادا لاستقبال مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تخفيض مناسيب المصارف الزراعية استعدادا لاستقبال أى كميات من مياه الأمطار خلال النوات التى تحدث فى موسم الشتاء.

وأضاف عبد الكريم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم متابعة الأمور على مدار الساعة بالتنسيق مع مركز التنبؤ بالأمطار فى الوزارة لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة، وذلك للتدخل الفورى حال حدوث أى مشكلة أو تلقى أى بلاغ، مشيرا إلى المعدات جاهزة للتحرك فور حدوث أى أزمة.

وأشار عبد الكريم إلى وزارة الموارد المائية والرى تتابع من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتى تعمل على مدار الساعة حالة الأمطار والسيول قبل حدوثها من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة.

يشار إلى أن الوزارة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك حتى انتهاء موسم الأمطار والسيول، وأن الوضع آمن فى شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود.

وتشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى سقوط أمطار متوسطة اليوم الجمعة على الإسكندرية والبحيرة ومحافظات الدلتا والقاهرة وتقل شدتها على باقى محافظات السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وشمال سيناء وقد تصل الى شمال الصعيد.

وعن حالة الطقس غدا السبت فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء وشمال الصعيد.

وتحذر وزارة الموارد المائية والرى من استمرار سقوط الأمطار الغزيرة يومى الأحد والإثنين لذا يرجى توخى الحذر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.