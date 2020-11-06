شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف لجنتك وأسماء المرشحين بدائرتك من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكثر البحث عن موقع الهيئة االوطنية للانتخابات الرسمى للبحث لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية أو أسماء المرشحين في دوائر انتخابات مجلس النواب والتى تتم في المرحلة الثانية بعدد 13 محافظة باستخدام عبارات الخاطئة للبحث أشهرها «اللجنة الوطنية للانتخابات- اللجنة العليا للانتخابات – الهيئة القومية للانتخابات – مجلس الشعب – الهيئة العليا للانتخابات».

وتبدأ السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة من محافظات المرحلة الثانية، والتى بدأت للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر،وتضم محافظات المرحلة الثانية كلاً من: القاهرة والقليوبية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد السويس ودمياط ووشمال سيناء وجنوب سيناء.

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 جرت بعدد 14 محافظة للمصريين في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر للمصريين في الخارج، كما تمت في تلك المحافظات أيام السبت 24 أكتوبر و25 أكتوبر 2020 بمحافظات: الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا والوادي الجديد وأسوان والأقصر والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة.

تستطيع معرفة أسماء المرشحين في دائرتك على المقاعد الفردية أو القوائم وأسماء مرشحى القوائم الأساسيين والاحتياطيين في دائرتك من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط مباشرة هــــنــــــا .

توجد 3 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية عن طريق:



- ارسال رسالة قصيرة من تليفونك المحمول تتضمن الرقم القومى الخاص بك والمكون من 14 رقمًا على رقم 5151 المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الهدف.



- الاتصال برقم 141 المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات وإملاء الرقم القومى وسيتم ابلاغك بالبيانات الانتخابية الخاصة بك.



- وتوجد الطريقة الثالثة الأشهر عن طريق الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى وإدخال الرقم القومى في المربع المخصص وتظهر بعدها كافة البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك الانتخابى، ويمكنك الدخول مباشرة من

هـــنـــــــــا .

ويظهر لك الجدول التالى فيه بيانات لجنتك:

بيانات اللجنة الانتخابية

مركزك الإنتخابي: ............................ محافظة: ............................ مركز: ............................ العنوان : ............................ رقم اللجنة الفرعية: ............................ رقمك في الكشوف الانتخابية: ............................ تاريخ التصويت: 7- 8 نوفمبر دائرة الفردي: ............................ دائرة القائمة: ............................