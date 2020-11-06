شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة مرورية لحظية لحركة المركبات على الطرق بعد توقع هطول أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، تحسبا لهطول أمطار وحدوث سيول مما يؤدى إلى تضرر بعض الطرق السريعة وتم غلقها لحين إجراء إصلاحات خلال الفترة الماضية.

كما تقوم إدارة المرور بمتابعة لحظية لحركة المركبات لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 6 نوفمبر 2020 إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة الأمطار اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، كما يلى :

القاهرة الكبرى :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا على بعض المناطق .

الوجه البحري :

أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية .... )

السواحل الشمالية وشمال سيناء :

أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية - رشید - بورسعيد - العريش ..... )