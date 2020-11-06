تعرف على مشروع معا لتطوير العشوائيات بالقاهرة ونسب التنفيذ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة القاهرة، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا لتطوير العشوائيات، لافتتاح مدينة معا لتطوير العشوائيات بحى السلام ثان، وهو أحد المشروعات التى تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتكون سكنًا لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة. ويرصد ”الخليج 365”، أهم المعلومات عن المشروع ونسب التنفيذ: تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية داخل المشروع. تم مد شبكات المرافق (مياه وصرف صحي وغاز وتليفونات وطرق). تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الانترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات. المشروع به منطقة للورش لتوفير فرص عمل لسكانه. ويضم مشروع "معا" 184 عمارة. مساحة المشروع 60 فدانا. إجمالى عدد الوحدات 4416 حدة سكنية. به مدرستين للتعليم الأساسى والثانوى ومركز شباب ومسجد وكنيسة. يضم مول تجارى ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء. به دار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتي إسعاف وإطفاء ومراكز طبية. به مركز ثقافى يضم مسرح وسينمات.



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