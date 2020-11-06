شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة: امتحانات الميد ترم فى موعدها ومستعدون لإجرائها "أونلاين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد حسن، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن هناك انتظاما فى سير العملية التعليمية داخل الكلية، والأمور مستقرة تمامًا، فيما يتعلق بالتعليم "أونلاين" أو حضور الطلاب.
وفيما يتعلق بامتحانات الميد ترم، قال الدكتور محمد حسن، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إن امتحانات الميدترم ستكون في الأسبوع السادس أو الأسبوع السابع من الفصل الدراسى، وبالتالى ستكون امتحانات الميدترم يوم 22 نوفمبر، أو 29 نوفمبر المقبل.
وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن الجامعة وفرت منصة إلكترونية تتضمن تسجيل الأساتذة والطلاب، وبالتالي من الممكن إجراء امتحانات الميدترم "أونلاين" وبالفعل تم تعديل لوائح الكلية العام الماضى، بما يتيح لكل كلية إجراء الامتحانات "أونلاين".
وذكر أنه جرى تأهيل الأساتذة والهيئات المعاونة على استخدام المنصة الإلكترونية، كما يركز الأساتذة على الطلاب فى كيفية التفاعل على الأونلاين، وبالتالي الأمور تحت السيطرة، وهناك اعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير، وجهود كبيرة لزيادة سرعات الإنترنت، وهذا ما يتحقق بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد تجارة القاهرة: امتحانات الميد ترم فى موعدها ومستعدون لإجرائها "أونلاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.