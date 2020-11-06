شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن منطقة طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن منطقة طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، بدءا من مساء اليوم الجمعة، ولمدة 7 ساعات نظرا للقيام بأعمال صيانة.
وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال تركيب طلمبة غاطسة بمحطة رفع الصرف الصحى بجبل تقوق وعمل صيانة محابس محطة مياه جبل تقوق ، وهو ما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( شارع الكورنيش حتى ميدان الجوزيرة – شارع شرق البندر ) بجانب ضعف المياه بوسط مدينة أسوان وذلك إعتباراً من الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح غدا السبت 7 نوفمبر .
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.
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