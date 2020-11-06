شكرا لقرائتكم خبر عن 460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فى نطاق قطاع أسوان والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 437 ألف مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 460 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة الطموحة والممولة بـقــرض لقطاع كهرباء الأقصـر بقيمة 410 ملـيون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

وتم تنفيذ الآتي: -

· إنشاء 4 موزعات جهد 11 ك.ف.

· احلال عدد 1 موزع جهد 11 ك.ف.

· تركيب 127 محول قدرات مختلفة

· احلال 142محولات قدرات مختلفة

· تركيب 124كشك لمحولات قدرات مختلفة

· احلال 74 كشك لمحولات قدرات مختلفة

· تركيب 145 وحدة ربط حلقي جهد متوسط

· احلال 37 وحدة ربط حلقي جهد متوسط

· تركيب 46 عامود جهد متوسط

· احلال 137 عامود جهد متوسط

· تركيب 3 طن موصلات هوائية جهد متوسط

· احلال 10 طن موصلات هوائية جهد متوسط

· انشاء 37 كم كابلات جهد متوسط

· احلال 55 كم كابلات جهد متوسط

· تركيب عدد 1 لوحة جهد منخفض

· احلال 3 لوحة جهد منخفض

· تركيب 962 عامود جهد منخفض

· احلال 3648 عامود جهد منخفض

· تركيب 138 كم موصلات معزولة جهد منخفض

· احلال 1338 كم موصلات معزولة جهد منخفض

· انشاء 15 كم خطوط كابلات جهد منخفض

· احلال خطوط كابلات جهد منخفض14.5 كم

كما تم تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية بقطاع كهرباء الأقصر (الذاتية + حياة كريمة) والممولة ذاتياً من موارد الشركة بقيمة 50 مليون جنيه من المعتمد للخطة بنسبة تنفيذ 100%. حيث تم تنفيذ الآتي:

· تركيب 17 محول قدرات مختلفة

· احلال 72 محول قدرات مختلفة

· تركيب 15 كشك لمحولات قدرات مختلفة

· احلال 64 كشك محولات قدرات مختلفة

· تركيب7 وحدات ربط حلقي جهد متوسط

· احلال 15 وحدة ربط حلقي جهد متوسط

· احلال 25 عامود جهد متوسط

· احلال 3 طن موصلات هوائية جهد متوسط

· انشاء 16 كم كابلات جهد متوسط

· احلال لوحة جهد منخفض

· تركيب 86 عامود جهد منخفض

· احلال 1575 عامود جهد منخفض

· احلال115 كم موصلات معزولة جهد منخفض

· انشاء 1.5 كم خطوط كابلات جهد منخفض

· احلال 6 كم خطوط كابلات جهد منخفض

هذا وقد تم خلال العام المالي 2019/2020 تغيير خطوط هوائية جهد متوسط الى كابلات أرضية بقطاع كهرباء الأقصر لعدد 41 عملية بمبلغ 9 مليون جنيه.

هذا وتقوم الشركة معتمدة على إمكانياتها الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية مشروعات المياه والصرف والمصانع والمدارس والري ..... الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية، كما تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير بقطاع كهرباء الأقصر خلال العام المالي 2019/2020 بقيمة قدرها 73 مليون جنيه.

وسعياً إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من إستمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين حيث تم تنفيذ الاتي: -

· إنشاء موزعات جديده في مراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة الاختناقات وتأمين التغذية.

· إنشاء مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلاً من الإشعاعية لتأمين التغذية وموازنة الأحمال

· إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

· تدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة.

· تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي.

· إنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم السورتيهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.