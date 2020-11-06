محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
دشنت النيابة العامة صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وذكرت النيابة العامة، في بيان لها أن تلك الخطوة جاءت، لمزيد من التواصل الاجتماعي الفعال بين المواطنين والنيابة العامة.
وأرفقت النيابة في بيانها الرابط الخاص بها على تويتر: اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر للتواصل مع المواطنين.. النيابة العامة تدشن حسابًا رسميًا عبر "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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