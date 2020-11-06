للتواصل مع المواطنين.. النيابة العامة تدشن حسابًا رسميًا عبر "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

دشنت النيابة العامة صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها أن تلك الخطوة جاءت، لمزيد من التواصل الاجتماعي الفعال بين المواطنين والنيابة العامة.

وأرفقت النيابة في بيانها الرابط الخاص بها على تويتر: اضغط هنا