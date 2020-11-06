شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لـ"طفل المرور" يتهرب من دفع ثمن البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لحظة تهرب طفل مرور المعادى وأصدقائه من دفع ثمن البنزين فى إحدى محطات الوقود، وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر موقع "فيسبوك"، طفل مرور المعادى وأصدقائه داخل سيارة ملاكى أثناء تزويد السيارة بالوقود من إحدى المحطات، وبعد تزويدها بالبنزين فر هاربا بسيارته مع أصدقائه، فيما هتف أحد أصدقائه "حريقة.. حريقة".

وكان مصدر طبي بمصلحة الطب الشرعى، كشف أن العينات التى تم سحبها من أصدقاء "طفل المرور" الأربعة المتهمين بإهانة فرد شرطة بالمرور بمنطقة المعادى، أثبتت تعاطى ثلاثة منهم للمواد المخدرة.

وكانت "النيابة العامة" قررت فى إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا فى صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعى" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أى من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدى ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التى استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلى.

وأكدت "النيابة العامة" بمناسبة التحقيق فى القضية رقم 19133 لسنة 2020 جنح البساتين، التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التى هى معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى فى تلك القرارات؛ هى تقويم سلوك هذا الطفل فى مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة.