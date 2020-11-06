شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الإكليريكية اللاهوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار قداسة البابا تواضروس الثاني مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبارويس، مساء أمس، وألقى محاضرة على طلبة الكلية بعنوان "مقدمات العهد الجديد"، كما عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الكلية.

واستقبل الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، وأعضاء مجلسها قداسة البابا لدى وصوله الكلية، بينما رتل الطلبة ألحان استقبال الأب البطريرك.

وفى 15 أغسطس الماضى، عقد مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية اجتماعه بالأنبا رويس بالقاهرة فى دورته الأولى لعام 2020 - 2021 م بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، ورؤساء الأقسام ووكيل الكلية للدرسات العليا.

وناقش المجلس في أولى جلساته، الرؤية والأهداف، ووضع اللوائح المنظمة للعمل بالكلية، كما وضع ميثاق تعاون ملزم للأساتذة، وتم التاكيد على ضرورة إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية من خلال تعاليم الكتاب المقدس والتقليد، كما تمت مناقشة العديد من الآليات التي تتناسب مع متطلبات العصر وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد مع الحفاظ على التعليم المباشر لضمان التواصل واستمرارية التلمذة، كما أكد مجلس الكلية الاكليريكية اللاهوتية خضوعه لرئاسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في قداسة البابا البطريرك والمجمع المقدس.

يذكر أن الكلية الإكليريكية تأسست عام 1892، وكان أول مدير ليها هو يوسف منقريوس، وحاليًا يتولى إدارتها والإشراف عليها الأنبا ميخائيل، أسقف كنائس حدائق القبة، ونظام الدراسة بها 4 سنوات، تبدأ الدراسة بها في أكتوبر وتستمر حتى أبريل، يتخللها إجازة نصف العام، وتكون لمدة 3 أيام بالأسبوع، كما تمنح الكلية الدارسين بها درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.