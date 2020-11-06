شكرا لقرائتكم خبر عن بالمجان.. الزراعة تطلق قوافل بيطرية لعلاج أمراض الماشية وعمل تلقيح صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، إطلاق قوافل بيطرى مجانية لصغار المربين فى القرى الأكثر احتياجا فى محافظات مصر المختلفة وخاصا محافظات الصعيد، وتضم العلاج الباطنة والجراحة التناسليات السونار والتلقيح الاصطناعى، كما يتم عمل دورات تدريبيه للأطباء البيطريين العاملين بالوحدات البيطرية في القري المعنية حيث يتم تدريبهم على الجس والتلقيح الاصطناعي في الماشية وعلاج قله الخصوبة، الأمراض الأكثر شيوعا والجراحة في حيوانات المزرعة والتغذية الإكلينيكية.

قال الدكتورهانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تلك القوافل يتم تنفيذها تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، متابعا أن المعهد بدء موسم التلقيح الاصطناعي، وذلك بأشراف ومراجعة معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ضمن برامج التحسين الوراثي للسلالات المحلية في محافظات الجمهورية لرفع الكفاءة الانتاجية لها والمساعدة في سد الفجوة بين الانتاج والاحتياج من البروتين الحيواني في مصر.

فيما يتابع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، تنظيم القوافل البيطرية المجانية لعلاج الماشية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع معهد بحوث صحه الحيوان، ومعهد الانتاج الحيوانىر، ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. وفي إطار استراتيجية وزارة الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمه المجتمع، نظمت القوافل البيطرية لخدمة صغار المربيين مجانا فى القري الأكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية وإجراء التلقيح الاصطناعي وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائي للأمراض وتدريب شباب الأطباء البيطريين علي التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الامراض التناسلية والسونار والتلقيح الصناعى.