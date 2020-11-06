شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البيان بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوى، عن تدشين حساب النيابة العامة بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" Twitter لمزيد من التواصل الاجتماعي الفعال بين المواطنين والنيابة العامة.

وتضمن رابط النيابة العامة لتويتر https://twitter.com/egyptianppo الصفحة الرسمية للنيابة والبيانات التى تصدر عن إدارة البيان.

يذكر أن للنيابة العامة صفحة رسمية مسماة "Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية" بموقع "فيس بوك" والتى عنوانها الإلكترونى بالشبكة المعلوماتية "www.facebook.com/ppo.gov.eg" وتحمل العلامة الزرقاء الدالة على توثيقها لدى الشركة المالكة للموقع ونسبتها إلى النيابة العامة، وكذا حساب آخر رسمى لها بموقع التواصل الاجتماعي " Instagram"، وعنوانه الإلكتروني www.instagram.com/ppo.gov.eg باسم "ppo.gov.eg" ويحمل كذلك ذات العلامة الزرقاء الدالة على توثيقه لدى شركة الموقع.

ولدى النيابة العامة وسيلة وحيدة لتلقى الشكاوى إلكترونياً من المواطنين، هى عبر الرقم الهاتفى "01111755959" بتطبيق "WhatsApp".