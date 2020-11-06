اتهام "دكتور الجامعة بالتحرش" و"استشكال هالة صدقي" في نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-الاشتباه في جسم غريب بجوار مجلس الدولة.. والمعاينة: "أسلاك كهربائية"

اشتبهت قوات الشرطة بالجيزة في جسم غريب بجوار مبنى مجلس الدولة بالدقي، اليوم الخميس.

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-بتهمة التحرش والفعل الفاضح داخل ميكروباص.. قرار جديد للنيابة بشأن "دكتور الزقازيق"

قررت النيابة العامة حبس المتهم بارتكاب فعلًا فاضحًا علنًا بإحدى وسائل النقل بالزقازيق 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل إحدى وسائل النقل بالزقازيق.

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-فيديو| عاطل يدهس طفلين في السلام.. والشهود: "بيستعرض"

تباشر نيابة السلام التحقيق في واقعة دهس عاطل لطفلين أثناء قيادة سيارته بسرعة جنونية بمنطقة إسبيكو بمدينة السلام.

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-في المرحلة الثانية.. استعدادات وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب(فيديو)

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد الاستعدادات الأمنية بكافة مديريات الأمن لتأمين انتخابات مجلس النواب، واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية؛ من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

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-"جنايات القاهرة" تستكمل محاكمة المتهمين بقضية "فساد المليار دولار " اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار".

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-رئيس الوزراء ووزير الداخلية يفتتحان مبنى مديرية أمن الجيزة الجديد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، المُقام عند تقاطع طريق مصر – إسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو، والذي يأتي تنفيذه في إطار الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشُرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.

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-بإشراف 12 ألف قاضِ.. الوطنية للانتخابات تنتهي من استعدادات التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض عن انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وكافة التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل والمقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين.

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-المشدد 15 سنة لـ59 متهمًا وبراءة 29 آخرين بقضية "فض رابعة"

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطره، اليوم الخميس، بمعاقبة 59 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بالاشتراك في تدبير تجمهر واعتصام رابعة المسلح عام 2013.

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-اكتشف علاقتها "غير الشرعية" بعمها.. ربة منزل تقتل زوجها في المرج

يابة شرق القاهرة الكلية، التحقيق مع ربة منزل بتهمة قتل زوجها في المرج بعدما اكتشف علاقتها غير الشرعية مع عمها

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- تأجيل استشكال زوج هالة صدقي لوقف حُكم حبسه شهرًاهالة صدقي

قررت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، تأجيل الاستشكال المقدم من زوج الفنانة هالة صدقي لوقف حُكم حبسه شهرًا بتهمة الامتناع عن دفع نفقة لها ولأبنائهما.

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-10 ديسمبر.. المرافعة في استئناف هدير الهادي على حبسها سنتين بقضية الفيديوهات

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الخميس، استئناف فتاة تيك توك هدير الهادي على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه لجلسة 10 ديسمبر المقبل، للمرافعة.

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-تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل لـ5 يناير

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين "أ. ع." و"أ . أ." صديقَي عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، وآخر هارب "أ ش."، لاتهامهم بتهديد اللاعب بالقتل، لجلسة ٥ يناير؛ للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسوم، وسماع شهادة أحد الشهود..

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