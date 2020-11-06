شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تحذر من الموجة الثانية لفيروس «كورونا» المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شددت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، المواطنين باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون والإلتزام بالتباعد الاجتماعي. وطالبت المديرية بتحمل الجميع المسؤولية وتوخي الحذر الشديد لمنع الاصابة وانتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد. وناشدت مديرية الصحة، المواطنين بالتوجه إلي أقرب مستشفي للعزل في حالة ظهور الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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