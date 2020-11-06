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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن الدولة اتخذت خطوات جادة للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق الأكثر خطورة، وبناء العديد من الوحدات السكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تطوير العشوائيات لم يعد شعارا فقط، ولكنه أصبح واقعا ملموسًا، ويجب علينا الحفاظ على ما تحقق من إنجازات.

وقال المحافظ، أن المحافظة نظمت اليوم ندوة توعوية وقافلة طبية لأهالى منطقة «السماكين» العشوائية بعد تطويرها بمركز ومدينة المنشاة، من خلال وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تنفيذ برامج توعية لأهالي المناطق التي تم تطويرها.

من جانبها أوضحت المهندسة صباح عثمان، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، أن القافلة الطبية شملت تخصصات «باطنة، وأطفال، وجلدية، ورمد»، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 200 فرد من أهالي منطقة «السماكين»، وصرف الأدوية والعلاج اللازم لهم بالمجان، مشيرة إلى تنفيذ ندوة توعوية لأهالي المنطقة تحت عنوان «دور الدولة في تطوير المناطق العشوائية وواجب أهالي المنطقة في الحفاظ عليها»، بحضور ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة المنشاة، وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، ومديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والصحة.

ندوة توعوية وقافلة طبية لأهالي منطقة "السماكين" العشوائية بعد تطويرها بسوهاج

ندوة توعوية وقافلة طبية لأهالي منطقة "السماكين" العشوائية بعد تطويرها بسوهاج

ندوة توعوية وقافلة طبية لأهالي منطقة "السماكين" العشوائية بعد تطويرها بسوهاج

ندوة توعوية وقافلة طبية لأهالي منطقة "السماكين" العشوائية بعد تطويرها بسوهاج

ندوة توعوية وقافلة طبية لأهالي منطقة "السماكين" العشوائية بعد تطويرها بسوهاج