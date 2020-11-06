شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محامين كفر الشيخ: كارهو القضاء سلطوا الضوء على واقعة طفل المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المستشار عادل أبوشنب، عضو مجلس المحامين بكفر الشيخ، على واقعة طفل المرور، قائلاً:«جموع الشعب المصري تحترم القضاء وتجله، ولكن بعض الكارهين للقضاء قاموا بتسليط الضوء على حادثة طفل المرور لمجرد أن والده قاضي فقط.

وتابع «أبوشنب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صوت الشعب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد العوضي، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس :«لو الحادثة دي حدثت مع ابن طبيب أو أستاذ جامعة، لم يكن ليسلط عليها هذا الضوء بمثل هذه الطريقة».

ولفت إلى أن سلوك الطفل ناتج من سوء استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، التي عزلت الكثير من الشباب، وجعلتهم يعيشون في عالم افتراضي، ليس له علاقة بالواقع، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أبناء القضاء من حفظة القرآن الكريم الذين يكرمون في مؤسسات الدولة المختلفة.