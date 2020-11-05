شكرا لقرائتكم خبر عن للوقوف على جاهزيتها .. الفولي يتفقد اللجان الانتخابية بمدارس السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، مقار اللجان الانتخابية استعدادًا لانتخابات النواب بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها.

ومن بين المقار التي تفقدها مدرسة أحمد عبده الابتدائية بحي الاربعين، ومدرسة القناة الابتدائية بحي السويس، ومدرستي شادية سلامة ومحمد بخيت بحي فيصل.