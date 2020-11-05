شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة السويس يجتمع مع الفرق الطبية المكلّفة بتأمين انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس عن خطة التأمين الطبي لمديرية الصحة بالمحافظة لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي السبت والأحد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

حضر الاجتماع التنسيقي دكتور رضا فكري وكيل المديرية ودكتور أسر البنا مدير إدارة الطب الوقائي ودكتورة هبة الله فاروق مدير الرعاية الأساسية وفريق الإشراف الطبي على الانتخابات وفرق التمريض المكلفين بتأمين الانتخابات داخل اللجان.

وأكد البرعي بأنه في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوي تزامنا مع إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا ،وفي ظل ذهاب المواطنين للانتخاب لابد من الحرص على ضرورة توعية المواطنين بالالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات، وذلك من خلال الرائدات الريفيات والفرق الطبية بجميع المقارات الانتخابية.

وسيجري توزيع أجهزة قياس حراري على اللجان لقياس درجات الحرارة، وفي حالة الاشتباه بأي حالة طوارئ يتم التنسيق مع فرق الإشراف الطبي والغرفة المركزية بالمديرية باستدعاء سيارة الإسعاف وتحويله للمستشفى.

كما شدد البرعي على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات أثناء إدلائهم بأصواتهم لضمان سلامة الجميع.