شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: تحويل البطاقات لكروت ميزة سيطبق على موظفي الحكومة وليس القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حمدي حامد، رئيس وحدة التحصيل والدفع الالكتروني بوزارة المالية، أن تحويل بطاقات الموظفين الائتمانية في الحكومة لـ«كروت ميزة» سيكون للعاملين بالحكومة وليس لهم علاقة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أنهم بدأوا مرحلة تجريبية أولى وانتهت، وبدأوا في مرحلة ثانية خلال شهر اكتوبر الماضي وهدفها رصد أي معوقات في عملية احلال واستبدال البطاقات الجديد.

وأضاف الدكتور حميد حامد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد على خير، سيتم تطبيق استبدال بطاقات موظفي الحكومة بكروت ميزة خلال عام، مؤكدا أن كروت ميزة ستعود بالنفع على الموظفين وهدفهم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم تسهيلات جديدة واستخدامها في الشراء على الانترنت وتحمل اعلي مستوى تكنولوجي.

وذكر الدكتور حميد حامد، مميزات كروت ميزة قائلا: «اللي هيعود على الموظف ببطاقات ميزة أنها ذات شريحة ذكية وتجعل المعاملات المالية مؤمنة بشكل عالي جدا، والموظف يستطيع استخدامها في سداد قيمة مشترياته في المتاجر والمحلات بدون كاش».