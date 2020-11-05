شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم سيدة.. 4 مرشحين على منصب عميد «هندسة بنها» والطعون الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة بنها، الخميس، القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عميد كلية الهندسة ببنها.

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، في بيان على الصفحة الرسمية للجامعة على «الفيس بوك»، إن القائمة المبدئية للمرشحين حسب تاريخ تقديم أوراقهم للمنصب تضم الدكتور أشرف شوقي سليم سيد أحمد، والدكتور أحمد سعيد يونس الدبيكي، والدكتورة غـــاده محمــد عامــر أحمــد، الدكتور السيد على ابراهيم حسن.

وأعلن«السعيد»، أنه سيتم فتح باب الطعون على المرشحين لمدة يوم واحد فقط وهو الأحد الموافق ٨ نوفمبر الجاري، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالدور الثاني بمبنى إدارة الجامعة.