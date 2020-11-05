شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق مكافحة الإدمان: 7% من طلاب المدارس الثانوي يتعاطون المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن دراسة أعدها الصندوق على الطلاب وتوصلت إلى أن نسبة 7% من طلاب الثانوية يتعاطون المواد المخدرة، فضلا عن أن زيادة النسبة ترتفع في مدارس الثانوية الفنية وتصل إلى 8.5%.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد على خير، أن مشكلة المخدرات بدأت تخترق الأولاد والمعدلات المعلنة كبيرة، لافتا إلى أنه خلال أول 10 شهور من هذا العام استقبلوا حوالي 1800 طفل يتقدمون للعلاج عن طرق أولياء الامور أو الطفل نفسه.

واستكمل: «نستقبل فئات عمرية من 14 سنة إلى 18 ده وهذه النسبة الاكبر، وفي حالات 11 و12 سنة»، مفيدا بأنهم استقبلوا حوالي 90 ألف مريض ادمان في جميع المراحل و60…