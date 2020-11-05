شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مرسى مطروح» عمليات التطهير والتعقيم مستمرة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، علي تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمدارس والمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والاسواق طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد . وأعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تعقيم وتطهير مدارس السادات وعادل الصفتي وباحثة البادية والثانوية بالكيلو 7 والثانوية العسكرية وحسن الشربتلي التجريبية في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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