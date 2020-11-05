شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: أعمال الصرف الشوارع تتم على قدم وساق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال رصف منطقة عمارات بورسعيد وشوارع السنوسية ضمن خطة المدينة في إعادة الشئ لاصلة بعد الانتهاء مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومشروعات البنية التحتية . وأعلن جاب الله بانه جاري العمل على قدم وساق في الانتهاء من وضع الطبقة الخرسانة بالأرصفة تمهيداً لأعمال الرصف بمناطق عمارات الليدو . وأكد بان تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سرعة انهاء الاعمال الجارية للبدء في أعمال إعادة الشئ لأصلة ورصف المناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية طبقا للخطابات الرسمية الموجهة لمجلس المدينة من الشركات العاملة التي تقر بانتهاء أعمالها، وتذليل كافة العقبات لضمان سرعة وانجاز الاعمال طبقا التوقيتات المتفق عليها. ووجه رئيس المدينة للشركات المنفذة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في اعمال الرصف خاصة المشروع القومي التحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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