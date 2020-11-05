شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تقر تدريس مقرر خاص بالإفتاء لطلاب الكليات الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس جامعة الأزهر، على تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر، والخاص بتدريس مقرر دراسي خاص بالإفتاء بالفرقتين الثالثة والرابعة بكليات أصول الدين واللغة العربية، والشريعة والقانون والشعب المناظرة لهم. ويدرّس المقرر ضمن المقررات الدراسية ويضاف إلى توصيفاتها توصيف مقرر الإفتاء لحين موافقة المجلس الأعلى للأزهر على تعديل الخطط الدراسية الخاصة بالقطاعات الثلاثة مضافا إليها مقرر خاص بالإفتاء في الفرقتين الثالثة والرابعة والتي ستطبق على الطلاب بدءا من الفرقة الاولى بعد إقرارها. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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