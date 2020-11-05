شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من الخميس إلى الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نقلت وزارة الدولة للإعلام عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الخميس 5 نوفمبر 2020 إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، وجاءت كالتالي: خريطة سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الخميس 5 نوفمبر ٢٠٢٠ إلى الثلاثاء 10 نوفمبر الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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