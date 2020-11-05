شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع العاملين في مركزي شباب بالقليوبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين المتغيبين في مركزين للشباب للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. جاء ذلك خلال جولة متابعه شملتمراكز شباب زاوية الشيخ سند وكفر شبين وكفر الشوبك والقشيش وابوزعبل البلد ووجدوا مفتوحين والعاملين متواجدين وتلاحظ الالتزام بالنظافة والاجراءات الاحترازية . كما تمت متابعة مركز شباب كفر حمزة ووجد مغلقا في أوقات العمل الرسمية ومركز شباب كفر عبيان ووجد مفتوح ولا يوجد به أي فرد من العاملين . الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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