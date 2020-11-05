شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مدينة دسوق تتابع تجهيز لجان انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الخميس، بتفقد مقرات اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب للوقوف على جاهزية المقرات والتأكيد على تجهيز أماكن مبيت القوات الخاصة بتامين الانتخابات والتسكين وعمل سرادقات لاستراحة الناخبين أمام كل مقر انتخابي.
كما راجعت ماضي جميع التوصيلات الكهربائية داخل وخارج المقرات الانتخابية بدائرة المركز والمدينة وتوفير مولدات كهربائية وتفقدت دورات المياه بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير وذلك للتأكد من أنها تعمل بكفاءة وجاهزة لآى حاله طوارئ.
ويذكر أن مركز دسوق يضم 98 مقر بإجمالى عدد 135 لجنة فرعية جاهزة تماما لاستقبال رؤساء اللجان والموظفين المعاونين والمندوبين وقوات التامين والناخبين.
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