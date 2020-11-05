شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: مستعدون لانتخابات النواب.. ونناشد المواطنين المشاركة والتعبير عن رأيهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة أتمت الاستعدادات لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد 7 و8 نوفمبر، مناشدًا المواطنين المشاركة في الانتخابات والتعبير عن رأيهم واختيار ممثليهم لارسال صورة للعالم أن مصر تستطيع إجراء الانتخابات في ظل أي تحديات.

وقام المحافظ على مدار يومين بعدة جولات، تفقد فيها جميع مقار مبيت قوات التأمين في جميع أنحاء المحافظة، وذلك للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

وأكد المحافظ أنه خلال جولاته الميدانية على مقار اللجان ومقار مبيت قوات تأمين اللجان الانتخابية للعمل على توفير جميع المستلزمات والإجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات، وتأكد من جاهزية 1159 لجنة في 661 مقرًا انتخابيًا، لاستقبال ناخبى المحافظة المقيدين في جداول الناخبين وعددهم 3 ملايين و450 ألفًا و331 ناخبًا.

وأضاف «رحمى» إنه تم الإنتهاء من تجهيز عدد 944 مدرسة وعدد 155 معهدًا أزهريًا وكذلك 23 مركز شباب بالإضافة إلى 15 وحدة صحية و6 وحدات محلية وأيضًا وحدتين اجتماعيتين وثلاث مقرات أخرى تابعة للري والزراعة، وإمدادهم بجميع الإمكانيات اللازمة لتسهيل أداء المواطنين بأصواتهم.