شكرا لقرائتكم خبر عن مدير العمليات الميدانية لتكافل وكرامة يكشف الفئات المستحقة والمستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إن في 2015 كان برنامج تكافل وكرامة قد بدأ في المحافظات الأكثر فقرا في صعيد مصر، أسيوط وسوهاج وجنوب الجيزة، ثم المراحل الأخرى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، أنه في عام 2017 بدأ ينتشر البرنامج على مستوى قرى ومحافظات الجمهورية، ويغطى البرنامج حاليا جميع القرى، وفى آخر حصائية في أكوبر 2020، 3.6 مليون مستفيد.

وأشار مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إلى أن ترتيب الفئات المستحقة وهى الأسر الأولى بالرعاية، من المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام، ثم الأسر المعيلة مثل الأرملة والمطلقة والمنفصلة ذات أولاد، وهى الفئات المستهدفة بالدرجة الأولى.