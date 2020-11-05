شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل مخدرات موظفى حى العمرانية يكشف مفاجأة.. ومصدر بالجيزة يوضح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بمحافظة الجيزة أن نائب رئيس حي العمرانية، أجرى عملية جراحية فى الفترة الأخيرة، وكان يتناول أدوية تترك أثر فى الدم، وهو ما جعل نتيجة تحاليل لجان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي تأتي إيجابية .

وأضافت المصادر لـ الخليج 365، أن نائب رئيس حى العمرانية حصل على أوراق من الطب الشرعى تثبت أن المواد التى ظهرت فى التحليل نتيجة الأدوية بالإضافة إلى أوراق الكشف والتحاليل الطبية.

وأجرت اليوم لجنة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تحليل مخدرات لموظفي حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، للتأكد من عدم تعاطيهم أي أنواع المواد المخدرة، وتم استدعاء الموظفين، طبقا لكشوف الحضور، والتحفظ على بطاقات الرقم القومي، لضمان عدم تهرب أي منهم من التحليل، وتم استدعاء مجموعة تلو الأخرى، لعدم الزحام وأخذ عينات بول منهم، بحضور مندوب اللجنة، وتم وضع اسم صاحبها عليها، ثم الكشف عليها عبر الشريط المخصص لذلك.



