شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تواصل أعمال توسعه وتطوير شارع ترعة الزمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع حى العمرانية اليوم الخميس، أعمال التوسعة بشارع ترعه الزمر، حيث تم خلع البلاك ورفع البلدورات القديمة، تمهيدا لعمل رصيف حسب المواصفات الفنية تمهيداً للرصف، جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق الحى لسرعة رفع كفاءة المحاور الرئيسية والداخلية .

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام في وقت سابق بجولة تفقدية بمتابعة استكمال محور محمد أنور السادات ( ترسا) فى المسافة من محور اللبينى حتى طريق المنصورية والجارى إزالة العقارات التى تعترض خط التنظيم فى ضوء قرار نزع الملكية الصادر فى هذا الشأن، حتى يمكن الانتهاء من المحور المشار إليه وتشغيله فى المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالى 6 كيلو متر ويكون بديلاً لشارع الهرم.

كما حرص المحافظ على فتح حوار مع المواطنين المقرر نزع عقاراتهم والإجابة على تساؤلاتهم حول قيم التعويضات المقررة وكذا الشقق السكنية المعروضة عليهم لإختيار أحدهما، بالإضافة إلى أحقيتهم فى قيمة التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها، مضيفاً بأن الدولة وفرت المبالغ المخصصة للتعويضات بالكامل للمستحقين وهو الأمر الذى لاقى قبولهم.



اعمال التطوير بشارع ترعة الزمر



حى العمرانية يواصل تطوير شارع ترعة الزمر حى العمرانية يواصل تطوير شارع ترعة الزمر



حى العمرانية ياصل توسعة شارع ترعة الزمر حى العمرانية ياصل توسعة شارع ترعة الزمر



رفع البلدورات لتوسيع شارع ترعة الزمر رفع البلدورات لتوسيع شارع ترعة الزمر



حملة تطوير وتوسيع شارع ترعة الزمر حملة تطوير وتوسيع شارع ترعة الزمر



شارع الزمر خلال التطوير



حملة تطوير شارع ترعة الزمر بحى العمرانية



شارع الزمر بحى العمرانية



تطوير وتوسيع شارع ترعة الزمر



تطوير شارع ترعة الزمر











