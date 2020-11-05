شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص مليون طالب فى 5 أيام بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بوزارة الصحة، إنه تم فحص مليون طالب فى خلال خمسة أيام من انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم في المدارس، موضحا أن المستهدف فحص 14 مليون طالب، في أكثر من 29 ألف مدرسة ابتدائية على مستوى الجمهورية.

من ناحية أخرى أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، أن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، تستهدف 15 مليون طالب فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، للوقاية من الإصابة بالطفيليات المعوية والتي تكون أكثر انتشارا بين الأطفال من 4 إلى 12 عاما.

وأضاف أن الطفيليات المعوية تأتى من نتيجة عدم الالتزام بالنظافة الشخصية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة، ويحدث عدوى ذاتية، مما يؤكد سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس.

وأكد أن الحملة بصفة دورية، على مستوى الجمهورية، من الفترة 8 إلى 19 نوفمبر، مشدداً على أهمية المحافظة على النظافة الشخصية للوقية من تلك الأمراض، عن طريق تقليم الأظافر واستمرار غسل الأيدى، وغسل الخضروات جيدا والحفاظ على الأطعمة بعيدا عن التلوث.