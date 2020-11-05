شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يعلن إطلاق قناة على التليجرام لإعلام المواطن بحقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك إطلاق قناة على التليجرام لتقديم الأخبار والتحذيرات الخاصة بالمستهلك، والمواد الإعلامية التى تحمى وتصون حقوق المستهلكين.

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على جانب آخر، يلزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المورد بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم إفشائها، ونصت المادة 29 من القانون على أن يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.





يذكر أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يحظر في المادة (13) منه، استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة، ووفقا للمادة 76 من القانون، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.