بتهمة التحرش والفعل الفاضح داخل ميكروباص.. قرار جديد للنيابة بشأن "دكتور الزقازيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت النيابة العامة حبس المتهم بارتكاب فعلًا فاضحًا علنًا بإحدى وسائل النقل بالزقازيق 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل إحدى وسائل النقل بالزقازيق.

وجاء في البيان الذي أصدرته النيابة العامة، بأن النيابة أخطر من معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بملاحظته صباح يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي تجمعَ عدد من المواطنين بدائرة القسم، وضبطهم المتهم على إثر تحرشه بطالبة خلال استقلالهما إحدى وسائل النقل، فضبطه لعرضه على النيابة العامة.

وشهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بنظر المتهم إليها وقيامه بأفعالًا خدشت حيائها؛ منها استمناؤه قاصدًا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن في وسيلة النقل فألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة.

واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نُسب إليه من إيتائه فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وتعرضه للغير في مكان عام بإيتاء أمورٍ إباحيَّة، فقرَّر أنه أمنى بغير إرادته نتيجة احتكاك بالمقعد الذي كان جالسًا عليه أثار شهوته، نافيًا تعرضه للمجني عليها.

وأكدت تحريات الشرطة إيتاء المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، وهو استمناؤه بوسيلة النقل، وقد شاهدته المجني عليها خلال ذلك.

وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا إضافيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من فتاة تتهم فيه طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها داخل سيارة ميكروباص كانت تستقله بدائرة قسم ثان الزقازيق.