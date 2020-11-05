مؤسس بنك الطعام يتبرع بأرباح كتابه "سكر مر" لصالح بهية لعلاج سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شهدت اليوم مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان حفل توقيع كتاب "سكر مر" للكاتب رضا سكر، والذي سوف تعود أرباحه كاملةً لصالح مستشفى بهية لدعم سيدات مصر وخاصة محاربات السرطان.

قال الدكتور رضا سكر الكاتب ومؤسس بنك الطعام المصري إن جميع العاملين داخل مستشفى بهية على أعلى مستوى، من المهنية والاحترافية والحب والعطاء التفاني.

واستكمالًا لرحلة العطاء، قرر "سكر" التنازل عن عائد الكتاب لجميع مرضى السرطان. وأكد أن فكرة تخصيص أرباح الكتاب لصالح مستشفى بهية جاءت من إحساسه الشديد بالمعاناة التي يواجها مرضى السرطان في العالم، حيث أن الكاتب أيضا مر برحلة معاناة وتحدي كبير مع مرض السرطان إلى أن تم شفاؤه بحمد الله.

وأثناء الزيارة، وزع "سكر" نسخ من كتابه "سكر مر" على محاربات بهية كنوع من الدعم النفسي لهن، وتأكيدًا منه على غرز روح القوة والتحدي في نفوسهن.

يذكر أن الكتاب يأتي ضمن سلسلة للكاتب تضم أيضا "شقاوة سكر" و"سكر برة".

من جانبه، قال المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية: نحن نتشرف بخدمة محاربات سرطان الثدي والسيدة المصرية خاصة لأنها دائما تضحى بحياتها من أجل أسرتها، مضيفًا أن سمعة مستشفى بهية في مصر تجعل المسؤولية دائما على عاتقنا تجاه كل محاربة، ولذلك نبذل قصار جهدنا لإتمام مشروع مستشفى بهية فرع الشيخ زايد.

وأوضح حمدي أن بناء بهية الشيخ زايد يعتبر حلما لكل العاملين، متمنيًا من الله التوفيق في تحقيق ذلك الحلم بدعم كل داعمين وسفراء وشركاء بهية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تستقبل "زايد" أول سيدة بعد أقل من ثلاث سنوات من الآن.

وأكد أن أهداف إنشاء بهية زايد تتمركز حول "زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال سيدات أكثر والقضاء نهائيا على قوائم الانتظار، وتوفير كل مراحل العلاج حتى إتمام العملية تحت سقف واحد داخل بهية، وبناء أربع غرف عمليات كبرى وغرف للطوارئ وغرف للرعاية المركزة بالإضافة إلى بناء مركز أبحاث عالمي وأكاديمية لتدريب الأطباء والتمريض، وإتاحة السياحة العلاجية التي ستساهم في وجود استدامة مادية لبهية لمساعدة كل سيدة في مصر.

وفى نفس الصدد، قال أحمد عبد المنعم نائب رئيس تحرير مؤسسة أخبار اليوم إن الإعلام والصحافة مقصرين في النشر والحديث عن جميع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسة بهية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الإعلام لدوره الرشيد لدعم كل مؤسسة تخدم الناس، وخاصة إذا كانت الخدمة صحية.

وأوضح أن كتاب "سكر مر" من الإصدارات المميزة بمؤسسة الأخبار، حيث أنه حقق أعلى نسبة مبيعات منذ إصداره وإلى الآن، كما عبر عن سعادته بفكرة تخصيص أرباح الكتاب لصالح بهية وجميع مرضى السرطان.