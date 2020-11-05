أمطار وبرودة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الجمعة، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد طقسا لطيفا على شمال البلاد معتدل على جنوب البلاد نهاراً.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الخميس، أنه من المتوقع أن يكون الطقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ليلاً.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتابعت: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.
وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 18 - 24، ومطروح 23-29 والإسكندرية 20-24، وشرم الشيخ 24-28، والأقصر 19-28 ، وأسوان 20-29 درجة مئوية.
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