مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان فى مجال الطيران المدنى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وقع وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، مذكرة تفاهم للشراكة بين شركتى إير كايرو التابعة للوزارة، و South Sudan Supreme Airline ، للحصول على حقوق النقل داخل جنوب السودان وخارجها، ومناقشة تفعيل اتفاقية ثنائية للنقل الجوى بين البلدين، ودراسة إقامة شراكات اقتصادية مع دولة جنوب السودان من خلال تقديم الدعم فى مجال التدريب ونقل الخبرات من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

جاء ذلك خلال اجتماعات تمت بين الجانبين في جنوب السودان برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، ومادود بيارلي وزير النقل والمواصلات الجنوب سوداني، وديفيد دادا رئيس سلطة الطيران المدنى الجنوب سودانى، وناقش الجانبان دراسة الدخول فى شراكة بين شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والجانب الجنوب سودانى لإنشاء شركة صيانة الطائرات فى مطار جوبا، لتقديم أعمال الصيانة وذلك للاستفادة من خبرات المهندسين والفنيين التابعين لشركة مصر للطيران والحاصلين على الشهادات المعتمدة عالميا .

وتمت مناقشة إرسال لجان من المختصين بسلطة الطيران المدنى المصري، للسفر إلى جوبا لتدريب الكوادر لرفع مستوى الإجراءات بمطار جوبا، والتعاون بين سلطتى الطيران المدنى المصري والجنوب سوداني فى مجال التشريعات وتطوير الهيكل التنظيمى لسلطة الطيران المدنى لجنوب السودان.

ومن جانبه صرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أن اللقاء يأتى ضمن سلسلة من الزيارات التى يقوم بها قطاع الطيران المدنى المصري، لزيادة أوجه التعاون المشترك ونقل الخبرات المصرية في مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدنى مع دول القارة الأفريقية.

وأضاف منار، أنه تم وضع خطة جادة للتوسع داخل القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، والتى تتماشي مع رؤية القيادة السياسية لتنمية إفريقيا، وتذليل جميع العقبات وتقديم كافة التسهيلات من أجل تنفيذ هذه الشراكات الاقتصادية مع الأشقاء الأفارقة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالدولة المصرية نحو تعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول الجوار والدول الإفريقية من خلال إقامة شراكات اقتصادية فى مختلف المجالات نظراً لدور مصر الريادى والإستراتيجى الذى تلعبه داخل قارة أفريقيا .

ضم الوفد المصري باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للشئون الدولية والإعلام، وحسين الشريف رئيس شركة إير كايرو، والطيار وائل بشندي مدير عام السلامة الجوية بوزارة الطيران المدني.