شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار أمني بـ«الدوائر».. وتعليمات بالانضباط وحسن معاملة المواطنين وتسيير المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت وزارة الداخلية، حالة الطوارئ، من خلال استنفار أمنى مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، لتأمين المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقالت الوزارة، فى بيان، أمس، إنها اعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وذلك من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، كما تمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، بجانب الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وأكدت الوزارة أنه جرى التشديد على مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، مع الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الوزارة أيضاً مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، لافتةً إلى ثقتها فى وعى المواطنين بجهود الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، داعية الجميع للالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.