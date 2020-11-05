شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب فى حادث مروع.. مسؤول الصليب الأحمر يطمئن على عضو البعثة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام جيروم فونتانا، رئيس عمليات الصليب الأحمر بزيارة إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي في محافظة البحيرة للإطمئنان على أحد المصابين من البعثة الدولية للصليب الأحمر، والذى أصيب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي السريع.
وكان «محمد .م»، 42 سنة، أحد أفراد بعثة الصليب الأحمر أصيب اصابات بالغة في حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوى منها تزيف في البطن وكسور وتهتك بالقولون، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة بناءًا على طلب المريض، بسيارة اسعاف مجهزة وفريق طبى برئاسة الدكتور أحمد شلبى استشارى الجراجة.
وكان في استقبال رئيس عمليات الصليب الأحمر، كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، والدكتور صلاح الحصاوي، مدير مستشفي وادي النطرون التخصصي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,329
-
تعافي
99,874
-
وفيات
6,318
كانت هذه تفاصيل خبر أصيب فى حادث مروع.. مسؤول الصليب الأحمر يطمئن على عضو البعثة بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.