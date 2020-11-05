شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب فى حادث مروع.. مسؤول الصليب الأحمر يطمئن على عضو البعثة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام جيروم فونتانا، رئيس عمليات الصليب الأحمر بزيارة إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي في محافظة البحيرة للإطمئنان على أحد المصابين من البعثة الدولية للصليب الأحمر، والذى أصيب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي السريع.

وكان «محمد .م»، 42 سنة، أحد أفراد بعثة الصليب الأحمر أصيب اصابات بالغة في حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوى منها تزيف في البطن وكسور وتهتك بالقولون، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة بناءًا على طلب المريض، بسيارة اسعاف مجهزة وفريق طبى برئاسة الدكتور أحمد شلبى استشارى الجراجة.

وكان في استقبال رئيس عمليات الصليب الأحمر، كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، والدكتور صلاح الحصاوي، مدير مستشفي وادي النطرون التخصصي.