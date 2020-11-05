شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: تعقيم وتطهير اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية تشكيل غرف عمليات لمتابعة وتأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي وتعقيم وتطهير مقرات اللجان الانتخابية بجميع مراكز المحافظة. وأضاف أنه استمرارًا لخطة التعقيم تم تطهير مقرات اللجان الانتخابية استعداداً إجراء انتخابات مجلس النواب 2020 بمراكز المحافظة وتوفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

كانت هذه تفاصيل خبر «مياه المنوفية»: تعقيم وتطهير اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.