شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح قاعة جديدة بمدرسة أبو هندية لغات لاستيعاب قائمة الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على افتتاح قاعة جديدة بمدرسة الشهيد عمرو ابو هندية الرسمية للغات بالعريش، لاستيعاب قائمة الانتظار.

وأكد المحافظ أنه تم افتتاح قاعة جديدة بمدرسة الشهيد عمرو ابو هندية الرسمية للغات بالعريش لاستيعاب قائمة الانتظار والتي تبلغ 289 طفلا فوق سن الخمس سنوات، بجانب انشاء مدرسة تجريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.

بدوره أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن القاعة الجديدة ستستوعب الأطفال من سن خمس وحتي ما قبل الست سنوات،وذلك تماشيا مع القرار الوزارى المنظم لهذا.

أشار رضوان الي إعلان أسماء الأطفال المقبولين في لوحة الإعلانات بالمدرسة بعد ان تحددها اللجنة المشكلة والمختصة.