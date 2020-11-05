شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق تطوير العشوائيات " يؤكد المناطق غير الآمنة لن تكون موجودة نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد صديق ، مدير صندوق تطوير العشوائيات أنه سيتم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية العام الجارى ، موضحا فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" أنه لا يوجد مواطن تعرض لظلم خلال تطوير المناطق العشوائية.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، تفقد الأعمال الجارية "بمدينة معا" لتطوير العشوائيات فى حى السلام ثان يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات وهو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا.

وأكد محافظ القاهرة، أنه يجرى حاليا الأعمال النهائية بالمدينة مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التى تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرصها على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية ، مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء وهو الشعار الذى تحمله مدينة معا "بناء الإنسان قبل المكان".

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وطالب المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق ( مياه وصرف صحى وغاز وتليفونات وطرق )، كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الانترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات.

وتفقد المحافظ خلال الجولة منطقة الورش والمسجد ودار المناسبات والمركز الثقافى والمدرستين وعدد من الوحدات السكنية.

ويضم مشروع "معا" 184 عمارة على مساحة 60 فدان بإجمالي 4416 حدة سكنية ، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجارى ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتى إسعاف واطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات.