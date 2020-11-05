شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة رئيس الكونغو تزور الأهرامات وتبدى انبهارها بما وصل إليه المصريون القدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت قرينة رئيس دولة الكونغو، منطقة آثار الهرم، معربة عن إعجابها وانبهارها بما رأته وما وصل إليه المصريون القدماء من تقدم جعلهم يقوموا ببناء الأهرامات وتمثال أبو الهول بكل ضخامته. وأشار الأثرى أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم - الذى رافقها خلال الزيارة - إلى أن قرينة رئيس الكونغو حرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية فى منطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول.

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